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Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник?

09 июля 2019 10:46
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Слитный купальник или бикини? В чём выйти на пляж и получить море комплиментов? Отвечаем на вопросы в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -1

Лилия Рихтер, стилист:  
Общие тренды, которые представлены в верхней одежде, перекочевали и в купальную моду. Поэтому воланы, оборки, вся романтичная тема, которую мы видим в подолах юбок, платьев, отражается и в купальниках. Также актуальны асимметричные модели, купальники с глубоким декольте, которое опускается прямо до середины живота.   

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -4

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -6

На гребне модной волны 80-е и 90-е. Ретро-мотивы звучат в высокой посадке трусиков, лифе на одно плечо и закрытом топе. На фоне глобального увлечения здоровым образом жизни – спортивная тема «всплывает» и в пляжной моде. Вертикальные крупные полоски создают динамику и визуально удлиняют силуэт.   

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -9

В лидерах сезона – вызывающий неон. Но при выборе расцветки все же стоит отталкиваться от своего колорита внешности.    

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -12

Лилия Рихтер, стилист:

Если вы обладательница контрастной внешности, например, у вас белые белки глаз, тёмные глаза и белая кожа, тогда и купальник вы можете позволить себе из ярких контрастных сочетаний: чёрно-белый, чёрно-красный. Если же ваша внешность более мягкая, то старайтесь выбирать более мягкие, приглушенные цвета.  

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -15

В купальнике на свидание? Никто и не догадается. Модный лайфхак, который сэкономит и время на сборы, и место в чемодане. Наряду на бретельках под силу даже скорректировать фигуру.   

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -18

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -20

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -22

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -24

Наталья Кулинкина, менеджер по производству купальников:   
Для тех, кто хочет придать больший объём груди, мы предлагаем, конечно же, классический пуш-ап и купальные лифы с воланами. Для фигур под названием «перевёрнутый треугольник» мы можем рекомендовать классическое бикини, которое занимает минимальное количество места на теле.     

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -27

Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник? -29

# Мода # Лилия Рихтер # Наталья Кулинкина

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