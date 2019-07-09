Лайфхак, который сэкономит время на сборы и место в чемодане. Как выбрать идеальный купальник?

Слитный купальник или бикини? В чём выйти на пляж и получить море комплиментов? Отвечаем на вопросы в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Лилия Рихтер, стилист:

Общие тренды, которые представлены в верхней одежде, перекочевали и в купальную моду. Поэтому воланы, оборки, – вся романтичная тема, которую мы видим в подолах юбок, платьев, отражается и в купальниках. Также актуальны асимметричные модели, купальники с глубоким декольте, которое опускается прямо до середины живота.

На гребне модной волны 80-е и 90-е. Ретро-мотивы звучат в высокой посадке трусиков, лифе на одно плечо и закрытом топе. На фоне глобального увлечения здоровым образом жизни – спортивная тема «всплывает» и в пляжной моде. Вертикальные крупные полоски создают динамику и визуально удлиняют силуэт.

В лидерах сезона – вызывающий неон. Но при выборе расцветки все же стоит отталкиваться от своего колорита внешности.

Лилия Рихтер, стилист: Если вы обладательница контрастной внешности, например, у вас белые белки глаз, тёмные глаза и белая кожа, тогда и купальник вы можете позволить себе из ярких контрастных сочетаний: чёрно-белый, чёрно-красный. Если же ваша внешность более мягкая, то старайтесь выбирать более мягкие, приглушенные цвета.

В купальнике на свидание? Никто и не догадается. Модный лайфхак, который сэкономит и время на сборы, и место в чемодане. Наряду на бретельках под силу даже скорректировать фигуру.