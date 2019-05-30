Эти продукты всегда под рукой. 9 вариантов сытных перекусов

Наше время — большая ценность. Поэтому занятым людям нередко приходится пропускать приемы пищи. Запасным вариантом становится перекус. Если вы относитесь к категории людей, которая ищет альтернативный способ быстро восполнить энергию, приступайте к просмотру этого списка. Фрукты Яблоки, бананы и другие фрукты для перекуса — отличное решение. Для многих такой набор уже давно стал привычным, приелся.

Но если вы сделаете нарезку, а потом польете её медом, вкус привычных продуктов изменится. В качестве дополнительного ингредиента можете посыпать ваш десерт корицей. Орехи Для тех, у кого нет аллергии на арахис и другие орехи, есть прекрасные новости. Грецкий орех, миндаль, фундук, кешью, фисташки — кладезь витаминов и других полезных веществ. «Перекусы должны быть максимально полезными». Советы диетолога

Помните, что добавляя немного орехов в свой рацион вы обогащаете организм витаминами А, В, С, Е, а также микроэлементами — Фтором, Магнием, Железом, Кальцием и Калием. В природных жирах, которые содержаться в орехах, отсутствует холестерин. Овощи Сочную морковь, огурец, сельдерей, листья салата, помидоры можно найти, пожалуй, в каждом холодильнике. Их удобно брать с собой как в целом виде, так и салатом.

Осталось найти идеальную заправку — яблочный уксус, лимонный сок или чеснок? Сухофрукты Высушенные ягоды и фрукты обычно сохраняют витаминный комплекс, в который входят РР и В1, а также микроэлементы и клетчатка.

Недаром в составе восточных сладостей почти всегда есть изюм, чернослив, курага, финики и инжир. Витаминные коктейли Многие из перечисленных продуктов можно взбить в блендере. К примеру, зеленое яблоко, петрушка, сельдерей и киви помогут насытить организм. Любителям желтого цвета и нежного вкуса подойдет коктейль с бананом и молоком. По желанию туда можно добавить ваниль. Молочные продукты Несмотря на то, что молочные продукты — скоропортящиеся, при наличии холодильника на месте работы вы можете брать их с собой.

Творог с бананом, йогурт и несколько долек темного шоколада вполне могут заменить не только перекус, но даже пропущенный завтрак. Ягоды Когда подошел сезон клубники, земляники, смородины, голубики и других ягод, смело наполняйте ими свои контейнеры для перекуса.

Будьте осторожны и помните, что черника имеет свойство красить. Семечки Семечки подсолнуха и тыквы — не менее полезные продукты для перекуса. Даже при отсутствии непереносимости семечки и орехи могут быть тяжелыми для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В таком случае норму для потребления подскажет лечащий врач. Хлебцы Сейчас огромное количество хлебцов, которые хороши и на вкус, и по составу.