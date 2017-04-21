Драгоценные камни и самоцветы: магические свойства и характеристики

Россыпь драгоценных камней манит, дурманит, пленит… Каждый натуральный камень неповторим. Он несет в себе могучую энергию, которая, взаимодействуя с человеком, способна оказывать на него положительное влияние, привносить гармонию в его жизнь.

Как и все существующее в этом мире, самоцветы имеют свою вибрацию, излучая энергетику на своей частоте ровно, как и каждый орган в нашем теле.

Чтобы драгоценный минерал вибрировал в такт с нашим организмом, тем самым благотворно влиялна здоровье и психоэмоциональное состояние, важно знать о его магических и целебных свойствах.

То, что мы сегодня считаем удивительным, люди ещё много веков назад брали на вооружение: воины старались уберечь себя от ран с помощью амулетов с камнями, женщины носили камни в надежде на приумножение своей красоты, детей с рождения камни оберегали от дурного глаза. А если камни меняли цвет это знак надвигающейся беды.

Агат. Этот природный минерал можно назвать мужским талисманом. Он дарит мужество, эмоциональные силы и уверенность в себе.

Аметист. Снимает стресс, восстанавливает внутренние силы. Это камень бизнесменов, который может принести своему хозяину богатство. У женщин также есть свои «природные покровители».

Поспособствовать женской красоте полноценно раскрыться, сделав даму привлекательной и соблазнительной в глазах мужчин способен изумруд.

А самым универсальным любовным талисманом, который может подстроиться под энергетику владелицы и помочь ей найти искреннего и заботливого мужчину издавна считается розовый кварц.

А вот янтарь, по сути, не является минералом, это застывшая древесная смола. Однако, его невероятные свойства удивляют! В современных европейских санаториях, например, создают целые янтарные комнаты и предлагают янтарное спа.

В магию камней можно верить или не верить, но их смело можно назвать нашими союзниками в этом убедились.