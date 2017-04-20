Розыгрыш 31-го тура игры «Удача в придачу» состоится 22 апреля

Мечты белорусов продолжают сбываться! Уже в эту субботу «Евроопт» разыграет среди участников 31-го тура игры «Удача в придачу!» денежные сертификаты на общую сумму в эквиваленте $100 тыс., три новеньких автомобиля марки Hyundai Creta и одиннадцатую квартиру в Минске по адресу ул. Лынькова, 35. А еще своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Египет! Хотите обеспечить себе шикарный отпуск, сесть за руль стильного внедорожника или получить заветные ключи от квартиры в Минске? Тогда успейте сделать покупки в «Евроопте», «Е-доставке» или «ГиперМолле» до их закрытия в пятницу и становитесь участником 31 тура! Ведь с игрой «Удача в придачу!» везет даже самым невезучим! И обычная покупка в одну секунду способна сделать каждого из вас владельцем недвижимости в Минске.

Так случилось и с Лидией Дайнеко из Могилева, выигравшей в 30 туре игры супер приз – квартиру в современной новостройке по адресу ул. Академика Карского, 8.

А следующие шикарные призы от «Евроопта» найдут своих владельцев уже в субботу, 22 апреля, в 13.20 в минском ТРЦ «Е-сити» на ул.Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра в этот день ожидает увлекательное шоу с участием любимых звезд. Удачу победителям будут приносить известные дизайнеры Иван Айплатов и Павел Панаскин, а также популярный певец, композитор, аранжировщик Саша Немо. А столичную квартиру разыграет обворожительная звезда эстрады, народная артистка Беларуси Анжелика Агурбаш! Так что приходите – не пожалеете! И не забудьте запастись игровыми кодами

У меня коллега выиграла денежный сертификат, но у меня планы грандиознее! Я хочу выиграть в «Евроопте» все: машину, квартиру и путешествие в Египет. Поэтому хожу в «Евроопт» каждый день и уверена, что мне повезет.

Откройте для себя целый мир возможностей вместе с «Еврооптом»! Собирайте игровые коды – и получайте шанс выиграть не только квартиру и автомобиль, но и путешествие мечты! Сразу 80 счастливчиков уже с 23 мая ждет неделя незабываемого отдыха в пятизвездочном отеле в Хургаде! Уникальное Красное море, будто специально созданное для дайвинга, легендарные пирамиды и Долина Царей, удобные номера и высочайший уровень сервиса… И, конечно, все включено!

Кстати, первые туристы от «Евроопта», которым повезло выиграть путевки в 30-м туре, отправятся в шикарный пятизвездочный отель Турции на берегу Средиземного моря уже 9 мая! Всю весну и лето в каждом туре игры «Удача в придачу!» 40 счастливчиков будут получать путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели – в разных странах и на разных морях, и все это с богатой экскурсионной программой. Это действительно возможность для каждого из нас открыть мир с «Еврооптом»! Не упустите свой шанс! А, если рядом с вашим домом еще нет «Евроопта», тогда выручат интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл»! Благодаря сочетанию этих сервисов, которые входят в холдинг «Евроопта», покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре «Удача в придачу!» сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, именно интернет-гипермаркеты уже принесли автомобили шестерым участникам игры! Покупайте в «Евроопте», «Е-доставке» и «ГиперМолле» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс», и выигрывайте путешествие мечты, автомобиль или квартиру! И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на победу! Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от «Евроопта» ждут именно вас?