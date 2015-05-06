Долгожданный сезон шашлыков открыт! Рецепт сочного, аппетитного шашлыка

Долгожданный сезон шашлыков открыт! Самое время отправиться в столичное кафе «Очаг» - именно здесь профессионалы своего дела готовят настоящий армянский шашлык, который уж точно понравится всем.

Всем известно - главное правило вкусного шашлыка – он делается только из свежего сочного мяса! Остальные ингредиенты – фирменный секрет поваров! В кафе «Очаг» нам его раскрыли! Итак, для маринада шашлыка Вам понадобятся…

Точно также маринуются свиные ребрышки. Правда, без добавления базилика.

Для маринада куриной грудки нам понадобятся паприка, черный и белый перец, без чего он точно не получится! Раскрываем очередной кулинарный секрет!

Кстати, традиционный армянский шашлык не маринуется в уксусе и кефире…. Используются только специи и лук! Они-то и придадут неповторимый вкус. В таком пикантном маринаде шашлык должен как следует «настояться». Примерно 2 - 2, 5 часа.

Сегодня без шашлыка невозможно представить себе ни одно душевное застолье. Да ещё такого вкусного!