День библиотек отмечается сегодня в Беларуси

Сегодня все библиотекари Беларуси, а с ними и многие читатели отмечают праздник - День библиотек. Дата выбрана не случайна. В этот день в 2001 году была основана Национальная библиотека - «жемчужина» архитектуры и культурной жизни нашей страны.

За эти годы она значительно изменилась и стала настоящим мультифункциональным центром, где царят высокие технологии.

Время идёт - всё меняется. Национальная библиотека не стала исключением. Бумажная картотека здесь давно уступила место электронному аналогу.

Многочисленные печатные издания, рукописи, которых в алмазном здании около 9 млн., также представлены в электронном виде. И для этого их ежедневно оцифровывают на специальном оборудовании.

Электронные и информационные ресурсы Национальной библиотеки сегодня открывают возможность подключиться к более 150 национальным и авторитетным зарубежным базам данных.

Современные технологии постепенно приходят и в другие библиотеки Беларуси, которых сегодня насчитывается около 9 тысяч. Что позволяет читателю ещё больше подружиться с книгой, периодикой и литературой.