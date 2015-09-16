«Питьё» или лекарство. Минеральная вода: в чем польза и вред?

Как известно, человеку для поддержания своего здоровья необходимо выпивать 2-2,5 литра воды в день. И очень часто для питья мы используем минеральную воду. Но безопасно ли? Давайте разберёмся!

Минералка содержит много солей и микроэлементов. Она делится на три подвида: столовая, лечебная и лечебно-столовая. И у каждой из них есть свои показания к применению.

Людмила Бобко, врач-терапевт:

Минеральная вода столовая - где содержание соли до 2 грамм на 1 литр допускается. Ее можно использовать любому человеку без ограничения. Есть лечебно-столовая, когда содержание соли где-то до 8 грамм на литр. Эту минеральную воду тоже можно использовать без назначения врача, но ее желательно не злоупотреблять. А что касается лечебных столовых вод, там содержание соли большое. Больше 8 грамм. И вот эту столовую воду надо самостоятельно не употреблять максимально стараться. Только по рекомендации врача.

Основа пузырьков воды - углекислый газ, который сам по себе не является безвредным и добавляется только лишь для снижения солевого вкуса. Но наличие пузырьков стимулирует секрецию желудка, что провоцирует вздутие кишечника.

Лечебную минеральную воду нельзя пить без контроля много и долго. Только до 3 стаканов в день. Курс питьевой терапии может продолжаться не более 4 недель. С перерывом на 3-4 месяца. Употребление минеральной воды в больших количествах может вызвать ряд осложнений.

Не рекомендуется употреблять мицелированную воду детям и подросткам. В результате у них плохо будет всасываться кальций. За счет чего прекратится рост костей.

Не пейте мицелированную воду, не прочитав этикетку. В ней указано все, чтобы понять: питьё это, или лекарство.