Женская сборная Беларуси по теннису: четыре победы в первой Евро-Африканской зоне Кубка Федераций

Новости Беларуси. Четыре матча – четыре уверенные победы. Таков итог выступления женской сборной Беларуси по теннису в первой Евро-Африканской зоне Кубка Федераций. Теперь наши девушки получили право побороться за выход во вторую Мировую группу, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Накануне замечательная белорусская команда вернулась из Будапешта и прямо в аэропорту удостоилась заслуженных оваций. Героини выглядели уставшими, но охотно делились своими впечатлениями.

В Будапеште цвета сборной после продолжительного перерыва защищала Виктория Азаренко. Правда, в первом матче против Грузии наша теннисная прима не участвовала из-за утраченного во время перелёта багажа. Но и без лидера команда выглядела уверенно, одержав сухую победу.

Помимо Грузии, на групповом этапе были обыграны Болгария и Португалия, а в финале под напором наших девушек не устояла Великобритания. Отрадно, что наряду с гораздо более опытными подругами по команде весомую лепту в общий успех внесла и юная Вера Лапко.

По мнению главы национальной федерации, нашим девушкам по силам не только выйти во вторую мировую группу, но и замахнуться на гораздо более высокие цели.