Забег настоящих мужчин прошёл в Минске

Новости Беларуси. Сотни участников – профессиональные марафонцы и просто любители здорового образа жизни. В Минске прошёл необычный забег настоящих мужчин. Главное условие состязания – оголенный торс.

Бороться за приз приехали, а точнее «прибежали», и участники из Украины, России, Казахстана.

Такой марш-бросок в Минске впервые. В забеге на скорость участвую исключительно мужчины. Здесь у столичного Дворца спорта собрались сотни желающих.

И даже плохая погода – не помеха. Длина маршрута – километр и три с половиной. Впрочем, не в километрах дело.

Перед тем, как выйти на старт, они упорно готовятся – разминают руки, прыгают с ноги на ногу. А после, по команде принимают идут на исходную. Никакой верхней одежды. Из теплого, пожалуй, разве что только шапка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя 3 минуты и 5 секунд на финишной прямой его встречают первым. Вот он победитель забега в дистанции на один километр – бегун со стажем Дмитрий Вусик. После минутной передышки делится своими впечатлениями.

Дмитрий Вусик, участник забега:

Очень много друзей у меня спрашивали – ты бежишь или нет? Я подумал, что, наверное, бегу. Так и решил. Понравилось. Нужно больше такого делать. Это мотивирует. Жалко, что рабочий день и не все смогли принять участие.

Наперегонки с марафонцами и те, кого сложно было представить без костюма.

На беговой дорожке – спортсмены, а ныне депутаты. Честно признаются, что бежали не в полную силу, потому в руках – только медаль.

Вадим Девятовский, заместитель председателя постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике Национального собрания Республики Беларусь:

Я удивился. Насколько быстро пробежал. Поверьте, с такой энергией, какой заразила эта масса людей. Я б еще бежал и бежал.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ:

Идея забега мне очень понравилась своей необычностью, потому что это эксклюзивный забег.

Впрочем, некоторых, как и депутатов, рекорды и призовые места отнюдь не волновали.

Идея забега – сила и выносливость. Именно поэтому только мужчины и только 23 февраля. Для всех, кто рискнул и пробежал – это особенная фишка отметить праздник. Медаль – это достойный сувенир.