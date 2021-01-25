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Юрий Шевцов о сборной Беларуси на ЧМ-2021 по гандболу: «Игры, которые мы должны были выиграть, мы не смогли выиграть»

25 января 2021 15:10
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по гандболу завершила выступление на чемпионате мира – 2021 на четвертом месте в своей группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Шевцов о сборной Беларуси на ЧМ-2021 по гандболу: «Игры, которые мы должны были выиграть, мы не смогли выиграть»-1

В последнем матче заключительного тура основного раунда наши парни вырвали победу у команды Северной Македонии. Итоговый счет – 30:26. Самым результативным у белорусов стал Владислав Кулеш, на его счету семь мячей.   

Юрий Шевцов о сборной Беларуси на ЧМ-2021 по гандболу: «Игры, которые мы должны были выиграть, мы не смогли выиграть»-4

Юрий Шевцов, тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
Мы довольны, что мы сегодня победили. Я думаю, что по турниру было намного больше, чем мы достигли. Я думаю, что все видели наши игры с Россией, где мы были все время впереди со Словенией, Швецией. Те игры, которые мы должны были выиграть, мы не смогли выиграть.

# Гандбол # Владислав Кулеш # Юрий Шевцов # Фотофакт

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