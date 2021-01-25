Юрий Шевцов о сборной Беларуси на ЧМ-2021 по гандболу: «Игры, которые мы должны были выиграть, мы не смогли выиграть»

Юрий Шевцов, тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

Мы довольны, что мы сегодня победили. Я думаю, что по турниру было намного больше, чем мы достигли. Я думаю, что все видели наши игры с Россией, где мы были все время впереди со Словенией, Швецией. Те игры, которые мы должны были выиграть, мы не смогли выиграть.