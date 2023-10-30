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Яна Колодынска и Ирина Шиманович не смогли пробиться в основную сетку турнира в Мидленде

30 октября 2023 19:58
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Белорусская теннисистка Яна Колодынска не смогла пробиться в основную сетку турнира категории 125 в американском Мидленде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Яна Колодынска и Ирина Шиманович не смогли пробиться в основную сетку турнира в Мидленде-1

В финале квалификации Яна встречалась с американкой Варварой Лепченко. Первую партию наша спортсменка выиграла на тай-брейке – 7:6, во второй уступила – 3:6. В третьем решающем сете Лепченко была сильней – 6:3.

Еще одна белоруска Ирина Шиманович в матче первого круга противостояла француженке Кароль Монне. Первую партию Ирина проиграла со счетом 4:6. И отказалась от дальнейшей борьбы. Во второй раунд вышла французская теннисистка.

# Теннис # Яна Колодынска # Фотофакт

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