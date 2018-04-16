«Я горжусь своей командой, мы не ударили в грязь лицом». Гончаров об игре «Минчанки» с турецким ВК «Эджзаджибаши»

Волейболистки «Минчанки» проиграли девушкам из «Эджзаджибаши» в финальном матче Кубка ЕКВ

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Две игры показали, что мы не сдавались никак. Просто это команда мирового уровня. Сравнить «Барселону» с каким-нибудь нашим клубом...

Я горжусь своей командой, мы не ударили в грязь лицом. Все отзывы турецких болельщиков были тоже однозначны, что команда у нас хорошая. Но там есть игроки космического уровня.

Я боюсь, что мы можем остаться без некоторых игроков нашей команды, потому что предлагают очень неплохие гонорары и условия. Так что поживем – увидим. Удержать очень сложно, потому что это личное дело каждого игрока. И удержать очень сложно против того, что им предлагается.