Второе пришествие Владимира Крикунова в сборную Беларуси: чуть больше месяца работы и три поражения

Самым значимым событием недели стало выступление сборной на первом этапе Евровызова в Словении. К этому мы вернемся чуть позже. А начнем с события, которое взбудоражило весь хоккейный мир с утра среды. Владимир Крикунов больше не главный тренер сборной Беларуси.

Анастасия Маринина, менеджер по связям с общественностью ФХРБ:

Состоялась рабочая встреча руководителя Федерации хоккея Игоря Рачковского и главного тренера Владимира Крикунова. В рамках этой встречи Владимир Крикунов сообщил о том, что клуб «Нефтехимик», которому он отдал много лет и сил, сейчас переживает не лучшие времена, и попросил о том, чтобы сосредоточиться именно на работе в его родном клубе. Стороны провели сложные переговоры и было достигнуто обоюдное решение о том, чтобы прекратить совместную работу.

Выступление нашей сборной в Любляне получилось, прямо скажем, неудачным. В трех матчах под руководством уже бывшего нового главного тренера Владимира Крикунова наши хоккеисты потерпели три поражения.

Хроника событий такова. После трехдневного сбора на «Минск-Арене» национальная команда вылетела в Любляну, где без раскачки вступила в бой. Первый соперник – сборная Австрии. Команда без звезд, составленная практически на 100% из игроков внутреннего чемпионата.

Встреча получилась упорной. Белорусы благодаря голам Артема Кислого и Вячеслава Андрющенко в третьем периоде героически ликвидировали отставание в две шайбы. Но, сравняв счет, тут же пропустили вновь и отыграться уже не сумели – 2:3. «Баранка» в первой же игре, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

На следующий день белорусов экзаменовали словенцы – хозяева турнира. Превзойдя соперников в два раза по количеству нанесенных бросков, наши парни так и не смогли ни разу пробить неприятельского вратаря. А вот словенцы отличились трижды. Итог – «сухое» поражение 0:3.

Спустя еще сутки все стало совсем плохо. Сборная Беларуси, составленная на 80% из игроков внутреннего первенства и разбавленная несколькими хоккеистами из КХЛ и ВХЛ, была бита японцами. На шайбы форварда «Шахтера» Александра Левко и защитника «Юности» Сергея Шелега соперники ответили четырьмя.

В ворота Кевина Лаланда забрасывали хоккеисты, представляющие японские клубы «Оджи Иглз» и «Тохоку Фри Блэйдз», а также команду «Тингсрюд» из третьей шведской лиги.

По прилету в Минск в полночь хоккеистов в аэропорту встречала съемочная группа СТВ. Впрочем, никто из игроков не счел нужным прокомментировать итоги турнира. Отдуваться пришлось тогда еще главному тренеру сборной Владимиру Крикунову.

Владимир Крикунов, экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Нормально посмотрели на хороших командах и как раз имеем представление об этих ребятах. Одно дело – чемпионат. А другое дело – такой турнир. Взяли кое-кого на заметку. Но кого, не скажу. Результатом недовольны, а, в принципе, ребята играли очень хорошо в плане самоотдачи, в плане выполнения заданий, но уровень, наверное, чемпионата Беларуси еще все-таки не дотягивает до таких турниров.

Владимир Крикунов отметил, что главная проблема наших хоккеистов в технике. То есть все начинается еще со спортивных школ.

Владимир Крикунов, экс-главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Есть вопросы по обучению, начиная с самого детства. С первых ребятишек, которых набирают. Тренер не может работать. В первый год у него должно быть 120 человек, чтобы он получал зарплату. Но там нет работы, он просто так присутствует на тренировке. Когда у тебя 20 человек, одному человеку тяжело работать. А когда у него 120, я не знаю, что они делают.