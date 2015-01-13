Возобновился чемпионат Беларуси по волейболу как у мужчин, так и у женщин

Новости Беларуси. На волейбольных площадках Беларуси в минувшие выходные было жарко: после продолжительной паузы возобновился чемпионат Беларуси как у мужчин, так и у женщин.

Лидер мужского первенства минский «Строитель» дважды экзаменовал дома гродненский «Коммунальник». В субботу столичные волейболисты праздновали «сухую» победу, а вот повторная, воскресная встреча лёгкой прогулкой для фаворита не стала. Проиграв первую партию, гости взяли верх во второй и вынудили маститого соперника понервничать. Опытному наставнику хозяев Александру Сингаевскому несколько раз приходилось брать тайм-аут, и в итоге всё встало на свои места. «Строитель» выиграл 3:1, даже несмотря на проблемы со здоровьем у ряда игроков и серьёзную ротацию состава.

14-го января «Строителю» предстоит первый матч 1\8 финала Европейского кубка вызова против российской «Губернии». Остаётся надеяться, что минчане подойдут к этому противостоянию в оптимальной форме и порадуют родных болельщиков, сообщили в программе «СТВ-спорт».