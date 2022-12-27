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Волейбольный «Строитель» обыграл российскую «Нову» в Суперлиге

27 декабря 2022 20:07
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Новости Беларуси. Есть долгожданная победа! Волейбольный «Строитель» одержал вторую викторию в нынешнем сезоне Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На радость минских болельщиков одолеть удалось команду «Нова».

Волейбольный «Строитель» обыграл российскую «Нову» в Суперлиге-1

Хотя поединок простым для белорусов назвать нельзя. Каждая партия проходила в упорной борьбе. Первую в свой актив записали подопечные Олега Микановича со счетом 25:22. Однако во второй уступили – 18:25. В третьем сете сильнее были также земляки – 25:22. А на исходе матча у россиян были все шансы перевести дуэль на тай-брейк. Но на больше-меньше наши парни смогли сломить сопротивление соперника – 27:25.

Волейбольный «Строитель» обыграл российскую «Нову» в Суперлиге-4

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»:
Это была очень важная игра. В таких играх будет закалка характера, они будут расти, прогрессировать. Очень важно для нас, что после Кубка, мы проиграли его, не показали той игры, что нужно было, но сегодня собрались и выстояли до конца. Помогли игроки друг другу и показали, особенно в концовках каждого сета, хороший, уверенный волейбол.

Волейбольный «Строитель» обыграл российскую «Нову» в Суперлиге-7

Впереди у «Строителя» небольшой отдых. Вернутся на площадку волейболисты столичной команды 4 января, когда на выезде сыграют против «Югры-Самотлор».

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# Волейбол # Олег Миканович # Фотофакт

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