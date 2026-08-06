Три белоруски вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью

Белоруски Анастасия Орел, Мария Гнедчик и Виолетта Гуреева вышли в финал чемпионата Европы по современному пятиборью. 6 августа на континентальном форуме в Стамбуле состоялись полуфиналы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Орел пробилась в решающую часть соревнований из пула «А». Белоруска по ходу дистанции улучшала результаты: самые высокие баллы она получила в плавании и лазер-ране, и в итоге стала третьей в своей группе. Ирина Просенцова заняла 13-е место и выбыла из борьбы.

В пуле «Б» Беларусь представляли Мария Гнедчик и Виолетта Гуреева. Обе наши пятиборки завоевали путевки в решающий раунд.

Полуфиналы у мужчин состоятся в пятницу, 7 августа. Финальные соревнования в мужском и женском зачетах пройдут 8 августа, а 9-го состоится смешанная эстафета.