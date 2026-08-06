Кубок Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Витебске

Батутная белорусская школа буквально гремит на весь мир. Четыре олимпийские медали, три из них – наивысшей пробы, и россыпь наград с планетарных и европейских форумов. Витебск – колыбель этого вида спорта, и именно здесь набирают, растят и дают путевку в большой спорт. В этом сезоне в мае с белорусских батутистов сняты все международные ограничения и наши ребята могут выступать с национальной символикой.

В этом сезоне наши лидеры завоевали 14 наград на чемпионате Европы, 9 – наивысшей пробы, а так же 18 медалей с четырех этапов Кубка мира. Впереди еще два старта мировой серии, которые пройдут в октябре, ну и, конечно, самый главный турнир – чемпионат мира, который запланирован на ноябрь. Тем временем в Витебске стартовал Кубок Беларуси – второй по значимости национальный турнир.