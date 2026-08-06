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Кубок Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Витебске

06 августа 2026 18:34
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В Витебске стартовал Кубок Беларуси по прыжкам на батуте. Это самый медалеемкий вид спорта в нашей стране, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Витебске-2

Батутная белорусская школа буквально гремит на весь мир. Четыре олимпийские медали, три из них – наивысшей пробы, и россыпь наград с планетарных и европейских форумов. Витебск – колыбель этого вида спорта, и именно здесь набирают, растят и дают путевку в большой спорт. В этом сезоне в мае с белорусских батутистов сняты все международные ограничения и наши ребята могут выступать с национальной символикой.

В этом сезоне наши лидеры завоевали 14 наград на чемпионате Европы, 9 – наивысшей пробы, а так же 18 медалей с четырех этапов Кубка мира. Впереди еще два старта мировой серии, которые пройдут в октябре, ну и, конечно, самый главный турнир – чемпионат мира, который запланирован на ноябрь. Тем временем в Витебске стартовал Кубок Беларуси – второй по значимости национальный турнир. 

Кубок Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Витебске-4

Вячеслав Модель, генеральный секретарь соревнований:
На соревнованиях конкуренция высокая. Здесь все спортсмены высокого уровня. И борьба ожидается как в индивидуальных синхронных прыжках, так и в командных соревнованиях. На этих соревнованиях можно выполнить норматив кандидата в мастера спорта и норматив мастера спорта.

Кубок Беларуси определит сильнейших в трех видах программы в двух группах, состязания завершатся 8 августа.

Подробнее в видео.

# Прыжки на батуте

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