Во второй день чемпионата Европы по плаванию белорусы остались без медалей

Новости Беларуси. Во второй день чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Будапеште, белорусы были представлены в трех финалах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первым на дорожке появился Илья Шиманович. Он преодолевал 100 метров брассом. Стартовую часть дистанции наш спортсмен прошел отлично, показав на развороте второй результат. Увы, но такой темп удержать не получилось, и в итоге на финише Шиманович проиграл касание. В генеральной классификации он четвертый.

100 метров баттерфляем плыла Анастасия Шкурдай. Дистанция не задалась – у белоруски шестой результат. А необычным заплыв оказался потому, что золотые секунды показали сразу две спортсменки. Также Шкурдай участвовала в полуфинале на 50 метрах на спине. Результат – восьмое место. Естественно, прекращение борьбы.

И, наконец, Виктор Стасилович на полтиннике на спине финишировал шестым.