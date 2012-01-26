Виктория Азаренко – в шаге от титула первой ракетки мира

Теннисистка Виктория Азаренко впервые вышла в финал турнира серии «Большого шлема», чем доставила большую радость всем любителям спорта. В тяжелейшем матче, который длился более двух часов, наша спортсменка переиграла более опытную, действующую чемпионку турнира, бельгийку Ким Клийстерс.

Игра продолжалась 2 часа 8 мин. Все это время соперницы держали в напряжении болельщиков. В итоге третья ракетка мира, 23-летняя белоруска Виктория Азаренко, в полуфинале Открытого чемпионата Австралии все-таки обыграла действующую чемпионку турнира – 28-летнюю бельгийку Ким Клийстерс. Поединок завершился со счетом 6-4, 1-6, 6-3.

Виктория сыграла достаточно хладнокровно, чем и вырвала победу.

Первые впечатления после решающего броска – лучше любых комментариев. Такой закрученной интриги на завершающей стадии турнира «Большого шлема» давно не наблюдалось. Нынешний женский турнир на Открытом чемпионате Австралии получается практически уникальным. Мало того, что он юбилейный, сотый, так и сама игра не дает сделать хотя бы приблизительных прогнозов.

В принципе, в последнее время поклонников тенниса не баловали такой борьбой за первое место, а тут к полуфинальной стадии три девушки все еще имели шанс стать первой ракеткой мира, причем все зависело только от них самих.

Виктория Азаренко, третья ракетка мира (Беларусь):

Я, конечно, безумно рада этой победе. Не только, что это был полуфинал, выход в финал, а также то, что я победила Ким. Она очень тяжелый соперник, знает как нужно играть в таких матчах, очень опытная, поэтому я очень рада.

Это первый в ее карьере выход в финал турниров серии «Большого шлема», хотя на спортивном счету Виктории Азаренко немало побед. Финалистка, победительница – с таким званием она возвращалась почти со всех турниров.

В 2005-ом белоруска была признана лучшей молодой теннисисткой года, а в юниорском рейтинге она числилась первой ракеткой мира. Сейчас Вика пока официально третья ракетка мира в одиночном разряде, что уже для Беларуси национальный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря таким высоким достижениям, теннис в стране набирает популярность. Теннисные корты, как профессиональные, так и любительские, прописываются во всех городах и районах страны и все больше ребят увлекаются энергичной игрой.

Теннисистка:

Азаренко – это игрок, с которого я бы очень хотела брать пример, потому что она великолепно играет. Я хотела бы ей подражать. Хотела бы в будущем быть как она. Моя мечта и стремление – быть такой, как она.

Ирина Чичмарева, тренер спортивной школы Минска:

То, что Вика сделала и прошла в финал, безусловно, – большой успех для белорусского тенниса. Я думаю, что успех достаточно закономерный.

Я очень хорошо помню Вику с 8-9 лет. Она всегда была лидером, всегда отличалась, была выскочкой в хорошем смысле слова.

Более 20 лет в белорусском теннисе не было спортсменки такого уровня. Азаренко часто сравнивают с минчанкой Натальей Зверевой, которая в 28, а это было как раз в тот год, когда Вика родилась, заняла пятое место годового мирового рейтинга. К слову, Азаренко сейчас только 23.

Виктория Азаренко, третья ракетка мира (Беларусь):

Я очень рада, поэтому стараюсь концентрироваться – у меня еще один матч впереди. Не хочу забегать вперед.

Теннисные фанаты замерли в ожидании. Ведь игра будет не только решающая, но и зрелищная. Во время удара по мячу Виктория так кричит, что зрители порой не в силах сдержать смех. Под стать ей издает звуки и Мария Шарапова. Поклонники даже подшучивают: «Если пойдете на матч Азаренко – Шарапова, захватите с собой беруши».

А еще подогревают спортивные страсти и заявления типа «Виктория Азаренко – это доработанный, улучшенный вариант Марии Шараповой». Ну что же, Виктории – викторию!

Решающий матч состоится в ближайшую субботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.