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В «Стайках» проходит практический семинар для тренеров по борьбе юношеского возраста

29 мая 2024 20:40
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«Лига Храбрых» – это совместный проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба, где юные атлеты начинают делать первые шаги в большом спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2024 году стартует третий сезон. В рамках концепта в «Стайках» проходит трехдневный практический семинар для тренеров юношеского возраста.

Продолжит тему Юлия Силипицкая.

Заур Батаев – молодая легенда российской вольной борьбы. В его победном списке значатся чемпионаты мира и Европы, турнир Ярыгина, он заслуженный мастер спорта. Батаев считается самым техничным борцом современности. Старший тренер сборной России прибыл в «Стайки», чтобы поделиться своим опытом с белорусскими коучами. Ведь в «Лиге Храбрых» уже принимают участие и российские команды, а в конкуренции рождаются чемпионы.

В «Стайках» проходит практический семинар для тренеров по борьбе юношеского возраста-1

Заур Батаев, старший тренер сборной России по вольной борьбе:
Было очень много вопросов, на которые мы постарались ответить. У нас проходил семинар практических занятий. Это порядка 6 часов. Меня радует, что у нас дружественные страны, мы друг другу помогаем, поддерживаем. Ездим друг к другу на сборы.

В «Стайках» проходит практический семинар для тренеров по борьбе юношеского возраста-4

Его приемы хлесткие, и их на себе ощутил генеральный секретарь Белорусской федерации борьбы Мирза Абдуллабеков.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Борьба # Юлия Силипицкая

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