В «Стайках» проходит практический семинар для тренеров по борьбе юношеского возраста

«Лига Храбрых» – это совместный проект Белорусской федерации борьбы и Президентского спортивного клуба, где юные атлеты начинают делать первые шаги в большом спорте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2024 году стартует третий сезон. В рамках концепта в «Стайках» проходит трехдневный практический семинар для тренеров юношеского возраста.

Продолжит тему Юлия Силипицкая.

Заур Батаев – молодая легенда российской вольной борьбы. В его победном списке значатся чемпионаты мира и Европы, турнир Ярыгина, он заслуженный мастер спорта. Батаев считается самым техничным борцом современности. Старший тренер сборной России прибыл в «Стайки», чтобы поделиться своим опытом с белорусскими коучами. Ведь в «Лиге Храбрых» уже принимают участие и российские команды, а в конкуренции рождаются чемпионы.