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В Монреале оценили белорусского голкипера Ивана Жигалова

09 июля 2022 16:02
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В Монреале прошел драфт Национальной хоккейной лиги. На ярмарке талантов в числе прочих оценили способности и белорусского голкипера Ивана Жигалова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Монреале оценили белорусского голкипера Ивана Жигалова-1

В заключительном раунде под общим 225-м номером представителя Беларуси выбрал действующий чемпион «Колорадо Эвеланш». Иван оказался единственным белорусом, которого отметили на драфте-2022. В минувшем сезоне наш вратарь выступал в главной юниорской лиге Квебека за «Шербрук». Больше других в 2022 году драфтовали хоккеистов из Канады – 89 игроков. Вторые по этому показателю США – 48 хоккеистов. В тройку также вошли представители Швеции – 27 игроков.

# Хоккей # Иван Жигалов

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