В Монреале оценили белорусского голкипера Ивана Жигалова

В заключительном раунде под общим 225-м номером представителя Беларуси выбрал действующий чемпион «Колорадо Эвеланш». Иван оказался единственным белорусом, которого отметили на драфте-2022. В минувшем сезоне наш вратарь выступал в главной юниорской лиге Квебека за «Шербрук». Больше других в 2022 году драфтовали хоккеистов из Канады – 89 игроков. Вторые по этому показателю США – 48 хоккеистов. В тройку также вошли представители Швеции – 27 игроков.