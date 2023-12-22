В Минске завершился финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

Сегодня, 22 декабря, в стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко завершился итоговый турнир сезона, финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день стартов сильнейшие спортсмены страны разыграли награды в двух дисциплинах. В миксте в стрельбе из пневматической винтовки победу одержали минчанка Мария Мартынова и представитель Гродно Илья Чергейко. В аналогичной дисциплине микста, только в стрельбе из пневматического пистолета, лучший результат показали гродненцы Любовь Яскевич и Иван Казак.