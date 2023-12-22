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В Минске завершился финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

22 декабря 2023 14:28
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Сегодня, 22 декабря, в стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко завершился итоговый турнир сезона, финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске завершился финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе-1

В заключительный день стартов сильнейшие спортсмены страны разыграли награды в двух дисциплинах. В миксте в стрельбе из пневматической винтовки победу одержали минчанка Мария Мартынова и представитель Гродно Илья Чергейко. В аналогичной дисциплине микста, только в стрельбе из пневматического пистолета, лучший результат показали гродненцы Любовь Яскевич и Иван Казак.

# Стрельба

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