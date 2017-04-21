В Минске стартовал чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет

Новости Беларуси. В белорусскую столицу прибыло более 300 участников из 32 стран. В стартовый день ребята разыграли два комплекта медалей.
Новости Беларуси. В белорусскую столицу прибыло более 300 участников из 32 стран. В стартовый день ребята разыграли два комплекта медалей.
В рапире титул достался Александру Шупеничу из Чехии.
Лучший из белорусов – Владислав Логунов – занял 18 место.
У девушек в сабле золото выиграла россиянка Анна Башта. Наша Анна Иванищенко — восьмая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».