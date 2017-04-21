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В Минске стартовал чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет

21 апреля 2017 17:35
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Новости Беларуси.  В белорусскую столицу прибыло более 300 участников из 32 стран. В стартовый день ребята разыграли два комплекта медалей.

В Минске стартовал чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет-1

В рапире титул достался Александру Шупеничу из Чехии.

Лучший из белорусов – Владислав Логунов  –  занял 18 место.

В Минске стартовал чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов до 23 лет-4

У девушек в сабле золото выиграла россиянка Анна Башта. Наша Анна Иванищенко — восьмая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Фотофакт # Фехтование

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