В Минске прошёл турнир по единоборствам памяти митрополита Филарета. Алексей Богданов рассказал про соревнования

Новости Беларуси. Легкоатлетический манеж БГУФК принял благотворительный турнир по спортивным единоборствам памяти героя Беларуси митрополита Филарета, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт традиционный и состоялся уже в 9-й раз.

С каждым годом количество участников только растет. Все больше юных спортсменов выступает на турнире и демонстрирует свои навыки. А главная цель организаторов не только предоставить атлетам соревновательную практику, но и помочь нуждающимся. И работа не останавливается. Функционеры планируют развивать турнир и дальше.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, председатель Белорусской федерации каратэ:

Те люди, которым Бог дал здоровье и силы, чтобы заниматься единоборствами, – карате, таэквондо, рукопашный бой, кикбоксинг и другие виды спорта – начинают год с того, что заботятся о тех, кого немножко здоровье обделило. Самое главное, чтобы наши дети, наше подрастающее поколение на практике почувствовали, как помогать необходимо близким.

Первый турнир начинался с 200 участников, сегодня это уже более 1 000. Добавляются новые виды спорта. У нас сегодня здесь и кикбоксинг присутствует. Поэтому мы уверены, что в будущем, с расширением этой акции на государственном уровне, нам удастся привлечь максимальное количество видов спорта для такого фестиваля. И мы еще больше сможем оказывать помощь людям, которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации таэквондо:

Очень приятно смотреть на громадное количество детей, потому что это будущее нашего спорта. У кого-то получается выиграть, у кого-то не получается. Но это спорт, и всегда победит сильнейший. Самое главное, чтобы не было травм. Чтобы все прошло на позитиве.

В выходной день посмотреть на настоящий фестиваль боевых искусств пришло большое количество зрителей. Среди гостей турнира были и представители ассоциации «Честь».

Олег Борозинец, заместитель председателя Совета ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД «Честь»:

Наш девиз: «Победишь себя – будешь непобедим». И каждый раз, когда они выходят на татами, они выходят на ринг, они побеждают себя. И этим самым они добиваются чего-то в жизни. Сотрудники боевых подразделений, специальных подразделений – все выходцы в основном из спорта. То есть спорт – это то, что закаляет нашу молодежь. А мы пытаемся через это еще и привить любовь к военному делу, к патриотическому движению.