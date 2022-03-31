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В матче чемпионата НХЛ «Аризона» обыграла «Сан-Хосе»

31 марта 2022 11:08
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В очередном матче чемпионата НХЛ «Аризона» Владислава Колячонка на своем поле одолела «Сан-Хосе» со счетом 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче чемпионата НХЛ «Аризона» обыграла «Сан-Хосе»-1

Этой победой «койоты» прервали серию из шести поражений подряд. В составе победителей белорус провел 15 минут 37 секунд, заблокировал один бросок, совершил один перехват, закончил поединок с показателем полезности +1. В турнирной таблице «Аризона» расположилась на последнем месте Западной конференции.

# Хоккей # Владислав Колячонок # Фотофакт

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