В матче чемпионата НХЛ «Аризона» обыграла «Сан-Хосе»

В очередном матче чемпионата НХЛ «Аризона» Владислава Колячонка на своем поле одолела «Сан-Хосе» со счетом 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этой победой «койоты» прервали серию из шести поражений подряд. В составе победителей белорус провел 15 минут 37 секунд, заблокировал один бросок, совершил один перехват, закончил поединок с показателем полезности +1. В турнирной таблице «Аризона» расположилась на последнем месте Западной конференции.