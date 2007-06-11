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В Гётцисе прошли Международные соревнования по вольной борьбе

11 июня 2007 19:07
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Белоруски сумели отметиться наградами. Ольга Хилько завоевала "золото". А Марина Маркевич, Елена Филипова и Татьяна Бохан - по "бронзе".

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