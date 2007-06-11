В Гётцисе прошли Международные соревнования по вольной борьбе

Баскетбол: Егор Мещеряков ожидает приглашение УНИКСа

Как сообщает газета "Советский спорт", форвард сборной Беларуси - "серебряный" призер Чемпионата России 2007 Егор Мещеряков, у которого закончился контракт с казанским УНИКСом, может продолжить играть в российской суперлиге.