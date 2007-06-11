В Гётцисе прошли Международные соревнования по вольной борьбе

5 июня первый заместитель Белорусской федерации футбола Виктор Новиков озвучил официальную позицию в отношении скандальной воскресной публикации в румынском издании "Проспорт".
Экс-чемпион WBO в супертяжелом весе белорус Сергей Ляхович обижен высказыванием в свой адрес новоиспеченного обладателя этого титула Султана Ибрагимова.
Как сообщает газета "Советский спорт", форвард сборной Беларуси - "серебряный" призер Чемпионата России 2007 Егор Мещеряков, у которого закончился контракт с казанским УНИКСом, может продолжить играть в российской суперлиге.
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