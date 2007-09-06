В борьбе за "Кожаный мяч"

Финал детских республиканских соревнований по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба стартует 6 сентября в Поставах. За звание лучшей будут бороться команды из всех регионов Беларуси и Минска, победившие на областном этапе. Столицу представят две команды - "Дина" (Заводской район) и "Маяк" (Ленинский район). Победители турнира будут названы 8 сентября. Их ожидают почетные грамоты, медали и ценные призы. Наградами будут также отмечены лучшие игроки соревнований.