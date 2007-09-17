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В 2010 году в чемпионате Формулы-1 появится новый этап - гран-при Индии

17 сентября 2007 13:20
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Об этом объявил президент Национального олимпийского комитета этой страны Суреш Калмади.По словам Калмади, место расположения будущей трассы, которую еще предстоит спроектировать, пока не определено. Возможно, гран-при Индии пройдет в городе Грейтер-Ноида, в штате Уттар-Прадеш, или Сонха, расположенном в штате Харьяна.

Поначалу планировалось, что первая гонка пройдет в 2009 году, и заменит гран-при США. Однако из-за ряда финансовых затруднений старт пришлось отложить на год. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 150 миллионов долларов США, а ежегодные затраты, которые будут необходимы для развития инфраструктуры и ремонта трассы, в 60 миллионов.

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