Лига ВТБ. «Цмоки» крупно уступили «Калеву»

Новости Беларуси. Минские «Цмоки» опять проиграли. На этот раз коллектив Ростислава Вергуна был деклассирован в Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минские «Цмоки» опять проиграли. На этот раз коллектив Ростислава Вергуна был деклассирован в Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская команда крупно уступила местному «Калеву» – 83:108. Это поражение стало для «драконов» восьмым подряд. Без побед «Цмоки» уже давно: последняя виктория команды датируется 8 декабря. Как итог – последнее место в турнирной таблице Лиги ВТБ.
Свой следующий матч команда проведет 17 марта в гостях против Астаны.