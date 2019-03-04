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Лига ВТБ. «Цмоки» крупно уступили «Калеву»

04 марта 2019 14:33
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Новости Беларуси. Минские «Цмоки» опять проиграли. На этот раз коллектив Ростислава Вергуна был деклассирован в Эстонии,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лига ВТБ. «Цмоки» крупно уступили «Калеву»-1

Белорусская команда крупно уступила местному «Калеву» – 83:108. Это поражение стало для «драконов» восьмым подряд. Без побед «Цмоки» уже давно: последняя виктория команды датируется 8 декабря. Как итог – последнее место в турнирной таблице Лиги ВТБ.

Свой следующий матч команда проведет 17 марта в гостях против Астаны.

# Баскетбол # Фотофакт

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