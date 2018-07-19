Минское «Динамо» вышло во второй раунд квалификации Лиги Европы

Первая часть противостояния осталась за парнями Сергея Гуренко 2:0, поэтому задачей на домашний поединок была проста – как минимум удержать добытое преимущество, а как максимум развить успех по итогам двухматчевой дуэли. Добавляло сил минчанам и то, что эта встреча прошла на обновленном стадионе «Динамо».

Спустя шесть лет европейский футбол вернулся на эту арену. К слову, этот факт не остался без внимания болельщиков. На матч с «островитянами» было продано около 7000 билетов.

Хотя начинался для нас поединок плохо – бело-голубые пропустили на 7-й минуте. Однако еще до перерыва отыгрались – на 28-й отличился Сачивко. Команды отправились на перерыв при счете 1:1, а во втором отрезке гости забили еще один гол.