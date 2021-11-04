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Три белорусских хоккеиста попали в рейтинг 10 лучших молодых игроков КХЛ. Рассказываем, кто это

04 ноября 2021 18:52
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Новости Беларуси. КХЛ составила рейтинг десяти лучших молодых игроков Лиги. В нем оказались сразу три белорусских хоккеиста – два голкипера и один форвард, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Три белорусских хоккеиста попали в рейтинг 10 лучших молодых игроков КХЛ. Рассказываем, кто это-1

Топ-3 открыл вратарь «Динамо-Минск» Алексей Колосов. Он в нынешнем сезоне отыграл 14 матчей, 9 из которых вместе с командой праздновал победу. Отраженных бросков почти 92 %.  

Три белорусских хоккеиста попали в рейтинг 10 лучших молодых игроков КХЛ. Рассказываем, кто это-4

Шестое место в рейтинге у голкипера «Северстали» Константина Шостака. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей при проценте отраженных бросков 93,2.  

Три белорусских хоккеиста попали в рейтинг 10 лучших молодых игроков КХЛ. Рассказываем, кто это-7

Три белорусских хоккеиста попали в рейтинг 10 лучших молодых игроков КХЛ. Рассказываем, кто это-9

А на седьмой строчке еще один динамовец – Илья Усов. В 23 матчах он набрал 15 очков, а в недавней встрече против московского «Динамо» провел поединок в качестве ассистента капитана. При этом Илья – лучший среди всей команды по показателю полезности +10.  

# Хоккей Беларуси # Алексей Колосов # Константин Шостак # Илья Усов # Фотофакт

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