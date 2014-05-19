Тренер «Динамо-Молодечно» об игре Беларусь-Латвия. «Горячий лёд» за 19 мая 2014

Новости Беларуси. В эфире программа «Горячий лёд» на СТВ.

Сегодня мы пообсуждаем перипетии поединка Беларусь-Латвия. В этой игре на карту поставлено все или почти все. Если мы выиграем, то мы уже в 1/4 финала, мы уже в плей-офф.

В студии «Арена» гость, Дмитрий Кравченко, известный белорусский тренер. Нынче он будет работать с командой «Динамо-Молодечно».

Как будет на матче Беларусь-Латвия?

Дмитрий Кравченко:

Как гром и молния. По результатам — мы победим!

За счет чего наша сборная может победить латышей, ведь класс команд приблизительно одинаковый?

Дмитрий Кравченко:

Все делать вовремя, надежно играть в обороне. Нацелено играть на воротах, хорошо играть с вратарем противника на пятаке.

Есть кому у нас это делать?

Дмитрий Кравченко:

Конечно, есть. Поменьше по углам, побольше на ворота. Есть игроки у нас, есть великолепные исполнители.

На этом ЧМ потрясающе, можно сказать, в новом свете для нас раскрылся Сергей Костицын, который начинал у вас еще будучи совсем молодым игроком в Гомеле. Чем можно объяснить этот яркий всплеск Сергея Костицына?

Дмитрий Кравченко:

Наверное, все идет своим чередом, постепенно. У него был сезон, когда он, может быть, меньше себя показывал. Сейчас, может быть, и стены помогают. Плюс его профессиональное отношение.

Насколько Сергей звездный игрок? Насколько с ним просто в коллективе?

Дмитрий Кравченко:

Я могу сказать, что первое его оружие — его характер. За счет этого, за счет своего таланта он впереди, ведет сборную за собой.



В сегодняшней игре не смог принять участие с нашей стороны Николай Стасенко, один из ведущих защитников, а со стороны сборной Латвии — Гиргенсонс, один из ведущих нападающих. Насколько равноценен этот обмен?

Дмитрий Кравченко:

Мне сложно судить, я могу лишь сказать, что для обороны нашей команды это потеря большая, также большая потеря и для атаки команды Латвии.

Болельщики:

Поскольку Беларусь уже выигрывала Казахстан, Швейцарию и Германию, я думаю, что мы победим.

Беларусь у себя на поле играет. По силе, наверное, латыши сильнее. Здесь фактор удачи в первую очередь.

Я хотел бы, чтобы выиграли белорусы, понятно.

Конечно, будем надеется, что победят наши, будем болеть за них.

Латыши очень сильно играют. Гораздо сильнее, чем белорусы, хотя и белорусы стараются, но латыши выиграют. Немцы латышам неровня.

Я думаю, 4:1 будет.

19 мая в нашей группе уже состоялся один матч — Финляндия-Казахстан. Для сборной страны Суоми это была последняя игра на групповой стадии турнира. Для казахстанцев это тоже была последняя игра на ЧМ. Финны прощаются не только с планетарным первенством, но и с элитой мирового хоккея. Финны в этом матче сделали все, что от них зависит для того, чтобы пройти в плей-офф. Они открыли счет в матче на 7 минуте. Отличился Олли Палола. Хоккеистов Казахстана это не очень смутило. Вскоре они не только отыгрались, но и вышли вперед. И за 40 секунд до завершения первого периода Йори Лехтеря снова восстановил статус- кво. В конечно итоге победу отпраздновала сборная Финляндии — 4:3 и поднялась в зону плей-офф.

Насколько сенсационен для вас вообще результат игры сборной Финляндии на этом чемпионате? Явный, всегдашний фаворит может пролететь мимо плей-офф.

Дмитрий Кравченко:

Бывали такие чемпионаты, когда фавориты не входили в финальную часть, в четвертьфинал. Возможно, у команды Финляндии какие-то отдаленные перспективные задачи стоят, но конечно, было бы интереснее. Мы привыкли видеть Россию, Канаду, Финляндию, Чехию, Швецию. Но все меняется.