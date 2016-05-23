Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 23 мая: прогнозы и планы на Олимпийские игры-2016

В данное время идет финальный матч чемпионата мира по хоккею, Канада выигрывает у Финляндии 1:0. Кто прогнозировал такой результат? Кто прогнозировал, что сборная Беларуси проиграет Венгрии? Или год назад выиграет у Соединенных Штатов? Насколько вообще можно прогнозировать то, что называется в принципе игра. Мы готовимся к главному спортивному событию – Олимпийским играм – и снова строим прогнозы, снова рассчитываем и обижаемся, если наши прогнозы не сбываются. Можно ли это прогнозировать?

Гости программы:

Александр Дубковский, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь;

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, предсе5датель Белорусской федерации легкой атлетики, призер Олимпийских игр (Пекин, 2008);

Валерий Попов, ведущий специалист исследовательской лаборатории БГУФК, системный аналитик подготовки профессиональный спортсменов, заслуженный тренер Беларуси, кандидат педагогических наук, доцент;

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер;

Геннадий Загородный, директор Республиканского научно-практического центра спорта;

Владислав Цыдик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Минской областной организации ОО «Белорусская федерация легкой атлетики».