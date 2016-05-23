Этап Кубка мира по художественной гимнастике завершился в Минске: у Беларуси – 7 медалей

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Всего в активе наших граций семь медалей (в том числе две высшей пробы). В групповом многоборье наши грации не знали себе равных и поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Также «золота» белоруски удостоились в групповых упражнениях с двумя обручами и шестью булавами. А в групповых упражнениях с пятью лентами взяли «серебро».

Четыре медали на счету Мелитины Станюты в отдельных видах. В воскресенье в упражнении с обручами она набрала вторую сумму баллов. А с лентой и с булавами белоруска занимала третьи места. Ранее Станюта выиграла «бронзу» в индивидуальном многоборье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».