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Теннисисты сборной Беларуси не сумели пробиться в мировую группу Кубка Дэвиса

18 сентября 2017 07:27
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Новости Беларуси. В гостевом матче плей-офф со сборной Швейцарии (которой, к слову, не помогали звездные Роджер Федерер и Стэн Вавринка), парни Владимира Волчкова проиграли три дуэли из пяти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После парной игры 16 сентября белорусы вели 2:1, однако оба поединка 17 числа остались за хозяевами корта.

Сперва Генри Лааксонэн справился с Дмитрием Жирмонтом – 6:2, 6:2, 5:7, 6:2, а затем в определяющей встрече Марко Кьюдинелли не испытал больших проблем с Ярославом Шило.

Теннисисты сборной Беларуси не сумели пробиться в мировую группу Кубка Дэвиса-1

# Теннис # Фотофакт # Ярослав Шило

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