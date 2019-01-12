Теннис. Белорус Ивашко потерпел поражение в финале турнира в Австралии

Новости Беларуси. Илья Ивашко потерпел поражение в финале теннисного турнира категории «Челленджер», проходившего в Канберре, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающем поединке белорус встретился с поляком Хубертом Гуркачем.

В первой партии Ивашко уступил – 4:6, вторую взял с зеркальным счетом, а в решающей партии Гуркач был явно сильнее – 6:2 в его пользу.

Поединок длился 2 часа 6 минут. Теперь Илья Ивашко сосредоточится на выступлении в первом в сезоне турнире серии Большого шлема – открытом чемпионате Австралии. В первом круге основной сетки белорусу будет противостоять тунисец Малик Джазири.