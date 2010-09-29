Футбол. Московский «Спартак» обыграл словацкую «Жилину» - 3:0

Успех красно-белым принесли голевые удары бразильских легионеров. Дважды отличился Ари, однажды Ибсон.
Еще один клуб с постсоветского пространства, донецкий «Шахтер», на выезде неожиданно крупно переиграл португальскую Брагу (3:0): Луис Адриано отметился дублем, Дуглас Коста забил один гол.
Результаты остальных матчей:
Группа Е
Базель - Бавария 1:2
Рома - ЧФР 2:1
Группа F
Челси - Марсель 2:0
Спартак - Жилина 3:0
Группа G
Осер - Реал 0:1
Аякс - Милан 1:1
Группа H
Брага - Шахтер 0:3
Партизан - Арсенал 1:3