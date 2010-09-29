Футбол. Московский «Спартак» обыграл словацкую «Жилину» - 3:0

Хоккей. Жлобинский «Металлург» проиграл минской «Юности» - 1:2

Центральная игра тура между командами, занимающими в турнирной таблице первое и второе места соответственно, проходила 28 сентября на крытом катке в Центральном парке имени Горького в Минске.