Суперкубок Союзного государства по пляжному футболу: на первом матче белорусы уступили россиянам

Новости Беларуси. В четверг, 8 июня, был дан старт розыгрышу Суперкубка Союзного государства по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот турнир также является тестовым к II Играм стран СНГ.

За трофей ведут борьбу юношеские команды из Беларуси и России. Нашу страну представляет могилевский клуб ЦОР. Конкуренцию ему составляет коллектив из Москвы «Строгино». Сегодня дружины провели первый матч. Со счетом 8:3 викторию праздновали россияне.

Александр Касперович, тренер ФК ЦОР:

Не вышло во втором периоде, а так неплохо. Тяжело. Мало соревнований, не хватает чуть-чуть уверенности. А так, в принципе, более-менее. Соперник уже в этом году где-то 8 чемпионатов провел в России. Играет везде: в Питере, Москве, Краснодаре. Они более опытные.

Никита Мельниченко, вратарь ФК ЦОР:

Они были сильнее в нападении и в защите тоже. У них хороший, опытный вратарь, который играет ногами, руками, все у них хорошо было. У нас защита очень плохая, нападение тоже. Но к следующей игре будет все хорошо. Мало игр, потому что наигровки нет с командой. Тренируемся каждый день, но проигрываем иногда.