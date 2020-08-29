Степан Фальковский теперь в минском «Динамо». Контракт заключили на год

Минувший сезон игрок обороны провел в хоккейной лиге восточного побережья. В составе «Аллена» Степан набрал 41 очко в 46 матчах, став самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны в лиге. Его команда вышла в лидерах ECHL, но сыграть в плей-офф не смогла, так как сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В апреле 2020-го Фальковский тренировался вместе со сборной Беларуси.