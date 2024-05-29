Стартовали полуфинальные серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Новости Беларуси. Двумя матчами стартовал полуфинальный этап чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Команды играли в Смолевичах и Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На столичном стадионе клуба «Юность» сильнейших выявляли бронзовый призер 2023 года «Минск» и занявший четвертое место «Текстильщик» из Барановичей. Игра выдалась напряженной. На первых минутах штрафной реализовали гостьи. Во втором периоде минчанки сравняли. А в третьем – упрочили преимущество. В итоге победа столичной команды – 2:1. Несмотря на викторию, тренер остался недоволен игрой дружины.

Николай Санковец, главный тренер команды ХК «Минск»: На тренировках все гладко получалось, в игре нет. Это надо отдать должное сопернику, соперник правильно играет в обороне. Психология давит на них, плей-офф. Первые минуты матча – нужно выходить ответственным, концентрация на 150 %. Как можно пропустить мяч на первых минутах? Все надо поправить, все, что у нас есть, все, что мы наигрывали, все надо поправить. И все делать уверенно, никого не бояться. Вот и все.

Виктория Сидорова, капитан команды ХК «Минск»:

Реализации моментов не хватило. Мы бежим, но не забиваем. Команда знакомая, нам всегда с ними играть нелегко, мы мучаемся, поэтому нужно собираться, подготавливать себя по-другому, настраиваться, с большим желанием и большей агрессией выходить на игры и играть.

Во втором поединке в Смолевичах на своем поле хоккейный клуб «Виктория» c минимальным перевесом обыграл действующего триумфатора – гродненский «Ритм». Итоговый счет – 5:4.

Следующие игры пройдут 31 мая. Полуфиналы длятся до двух побед одной из команд.