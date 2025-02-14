Сразу три волейболистки «Минчанки» включены в символическую сборную тура российской Суперлиги, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Лауреатками стали Надежда Смирнова, Алена Федоринчик и Юлия Барташевич. Доигровщица набрала 18 очков, реализовав 42 % попыток, и заблокировала 4 удара соперниц. Федоринчик показала 71 % позитивного приема, не допустив ни единой ошибки в четырех партиях. А связующая вывела клуб на процент реализации 41. К слову, «Минчанка» сейчас на подъеме. Накануне она обыграла «Омичку», одержав третью викторию кряду.