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Спортивные возможности Беларуси. Чем гордятся любители спорта и белорусские спортсмены?

28 сентября 2015 09:21
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Благодаря строительству спортивных площадок самого высокого уровня, уже сегодня можно говорить о Беларуси как о важной международной трибуне. Самое громкое событие в мире белорусского спорта состоялось в прошлом году. Чемпионат мира по хоккею был не просто соревнованием, это был праздник для всех. Горожане и гости столицы объединились в одну большую команду - команду болельщиков. Официально к Чемпионату мира были открыты Чижовка-Арена и гостиница высокого уровня.

Проводятся в Беларуси и традиционные международные игры. Так, уже 11 раз мы начали год с рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Это соревнование знают и любят не только в нашей стране, но и далеко за рубежом.

Его ещё называют неофициальным чемпионатом мира среди любителей хоккея.

Этой зимой Беларусь приняло ещё одно крупное международное соревнование.

17 февраля в грандиозной реконструкции Республиканского центра Олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» завершились чемпионаты мира среди юношей и юниоров по биатлону. Соревнования зажгли будущих «звёзд» этого вида спорта.

До конца года в нашей стране пройдет около сорока спортивных международных состязаний. За время своего суверенитета страна доказала, что может проводить различные матчи, соревнования, чемпионаты на самом высоком уровне.

Только в Минске находится сразу несколько соревновательных спортивных площадок. Так, проспект Победителей уже давно прозвали «спортивным». Здесь расположились сразу несколько объектов: Минск-Арена, футбольный манеж, легкоатлетический манеж и Дворец тенниса. В будущем, к «звёздной» команде присоединится Дворец художественной  гимнастики.

В скором времени Беларусь примет международные соревнования по фехтованию. Мы с нетерпением ждём 2019. В этом году в нашей стране пройдут первые Олимпийские игры -  Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Важную роль в создании спортивного статуса нашей страны на международной арене играет национальный олимпийский комитет. Он существует в Беларуси с 1991 года.

Сами белорусы давно оценили спортивные возможности страны. Любые соревнования - праздник для каждого.

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Анастасия Маринина # Владимир Нестерович

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