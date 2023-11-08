Солигорский «Шахтёр» в матче против «Урала» взял вторую победу в российской Суперлиге

Волейболисты солигорского «Шахтера» одержали вторую победу в рамках регулярного сезона российской Суперлиги. На своей площадке подопечные Виктора Бекши одержали победу над командой «Урал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни отлично стартовали – «горняки» выиграли первую партию со счетом 25:23. Однако затем случился провал. Во втором сете белорусская команда уступила – 13:25. Но это не выбило «Шахтер» из колеи. Подопечные Виктора Бекши смогли вновь нащупать нити игры и выиграть две последующие партии – 25:19, 25:21. Как итог – 3:1. В активе «Шахтера» вторая победа кряду.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Вторая партия показала, что когда мы играем ровно, делаем мало ошибок, сопернику с нами тяжело. Думаю, в этом сегодняшний успех. Мы не думаем, с кем мы играем. Хотим показывать, как мы умеем играть.

Следующий поединок «горняки» проведут на выезде. 15 ноября наши парни сыграют против новосибирского «Локомотива».