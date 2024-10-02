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Соболенко о победе над Мэдисон Киз: «Каждый раз, когда я на корте, стараюсь выложиться по полной»

02 октября 2024 18:16
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории тысяча в Пекине. Белоруска за два сета отправила отдыхать американку Мэдисон Киз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко о победе над Мэдисон Киз: «Каждый раз, когда я на корте, стараюсь выложиться по полной»-1

Наша спортсменка была фавориткой до старта. Этот статус она легко подтвердила на корте. Поединок продолжался чуть более часа. Результат 6:4, 6:3. Общая статистика хорошая, но не идеальная. Вторая ракетка исполнила только один эйс и реализовала четыре брэйк-поинта из шести. Данная виктория стала для Соболенко уже 15-й кряду. 

Соболенко о победе над Мэдисон Киз: «Каждый раз, когда я на корте, стараюсь выложиться по полной»-3

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:
В прошлом мне приходилось сталкиваться со многими трудностями. После того как происходят определенные вещи, ты понимаешь, что это просто спорт. Хорошо, если ты не выиграешь этот матч, что случится? Никто не умрет. Ты не умрешь. Все в порядке. Ты пойдешь на другой турнир и будешь стараться изо всех сил. Сейчас я просто усердно работаю, пытаюсь совершенствоваться каждый день. Каждый раз, когда я на корте, я стараюсь выложиться по полной.

Следующая соперница нашей примы Каролина Мухова из Чехии. Ранее девушки выясняли отношения трижды. Что удивительно, дважды сильнее была оппонентка. Однако Соболенко сейчас находится в отличной форме. Есть повод сравнять счет.

# Теннис # Арина Соболенко

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