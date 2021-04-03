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«Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и пятый раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу

03 апреля 2021 18:35
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и пятый раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу-1

«Горняки» обыграли минский «Строитель» в третьем матче серии. На тот момент действующий победитель полностью владел инициативой. Небольшой провал случился в третьем сете, а до этого дружина Виктора Бекши успела оставить за собой первую и вторую партии – 25:16 и 25:22.

«Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и пятый раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу-4

Минчане после локальной виктории надеялись на спасение, но нет: «Шахтер» забирает четвертый отрезок – 25:22 и становится чемпионом Беларуси в пятый раз кряду.

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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