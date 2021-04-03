«Шахтёр» обыграл ВК «Строитель» и пятый раз подряд стал чемпионом Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горняки» обыграли минский «Строитель» в третьем матче серии. На тот момент действующий победитель полностью владел инициативой. Небольшой провал случился в третьем сете, а до этого дружина Виктора Бекши успела оставить за собой первую и вторую партии – 25:16 и 25:22.