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  • Селицкая: «Заключили договор с префектурой города Нагасаки, чтобы до начала Олимпиады пройти двухнедельный сбор уже на месте»

Селицкая: «Заключили договор с префектурой города Нагасаки, чтобы до начала Олимпиады пройти двухнедельный сбор уже на месте»

02 апреля 2020 13:19
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок: «У нас две федерации, которые пока планируют подготовку во Владивостоке. Одна выбрала Южную Корею»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Мы заключили договор с префектурой города Нагасаки, для того чтобы до начала Олимпиады пройти двухнедельный сбор уже на месте. Для пловцов, наверное, это самый оптимальный вариант. Поэтому на сегодняшний день наша задача, как говорится, сохранить все условия, но с переносом срока равно на год. И вот этой работой сейчас Белорусская федерация плавания занимается, для того чтобы просто сместить срок этого тренировочного сбора равно через год.

Селицкая: «Заключили договор с префектурой города Нагасаки, чтобы до начала Олимпиады пройти двухнедельный сбор уже на месте»-1

# Олимпиада 2020 # Дмитрий Довгалёнок

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