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Сегодня белорусские волейболистки сыграют с грузинскими

21 мая 2010 12:41
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Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу сегодня начинают борьбу во втором раунде отборочных турниров чемпионата Европы-2011.

Регламент квалификации предполагает игры в два тура. Соперницами наших девушек будут сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, а также Грузии.

Первый тур состоится в Могилеве — сегодня белорусские волейболистки сыграют с грузинками. Второй - с 28-го по 30-е мая примет Баку. Лучшая команда квартета квалифицируется на чемпионат Европы напрямую, сборной завершившей отбор на второй позиции представиться шанс сыграть осенью плей-офф.

Наши мужчины поведут борьбу за выход на Евро со сборными Турции, Италии и Румынии. Первый тур пройдет в Анкаре, второй на Аппенинах. Стартовый матч команда Александра Сингаевского сыграет сегодня против итальянцев.

Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ

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