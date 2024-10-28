Сборная Брестской области стала вторым полуфиналистом борцовского турнира «Лига храбрых». Напомним, старт является командным и проводится для ребят и девушек до 15 лет. Несмотря на довольно юный возраст, здесь все по-взрослому, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы действительно постарались. Эффектное появление на ковре, многокамерная съемка, онлайн-комментарий, обязательное флеш-интервью. Такой атмосфере может позавидовать даже чемпионат мира. Все сделано для того, чтобы молодые спортсмены ощущали себя нужными и, в какой-то степени, даже важными. Каждый, кто выходил на схватку, был заряжен до предела. Виктории Литвиненко из команды Брестской области потребовались считанные секунды, чтобы уложить соперницу на лопатки.

Виктория Литвиненко, представительница команды Брестской области:

Это чистая импровизация, но все же я была настроена на выигрыш, поэтому борьба это всегда импровизация, это всегда воля к победе. Мы приехали все заряженные, все готовые к победе, и мы приехали сюда за победой, чтобы в дальнейшем продолжать борьбу.

Марку Стояну пришлось проявить изобретательность. На старте своей схватки он пропустил бросок на 4 очка. Но еще до перерыва сумел ликвидировать отставание. А во втором отрезке исполнил туше