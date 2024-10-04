Сборная Беларуси заняла второе место на турнире развития УЕФА

Возможные будущие футбольные звезды страны и Европы мерились силами в белорусской столице в рамках турнира развития УЕФА. Возраст участников – до 15 лет. Отечественные спортсмены стали вторыми, уступив в решающем матче россиянам, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соперники подошли к очной встрече, имея за плечами по 2 победы. Увы, но сражаться на равных не получилось. Гости сходу завладели инициативой, и уже в первом тайме отправили в наши ворота 3 мяча. А затем довершили разгром 4:0. Впрочем, результат на подобного рода стартах отходит на второй план. Гораздо важнее международный опыт. Можно увидеть плоды работы и внести коррективы в тренировочный процесс.

Андрей Василевич, первый заместитель Председателя АБФФ: Тут нужно сделать акцент на то, что эта сборная по факту сформировалась в последние полтора месяца. Соответственно, это первый такой серьезный бой. Для нас очень важно, что они обыграли сопоставимых по силе соперников. Нам остается работать только над тем, чтобы улучшать свою кондицию и форму. И большой надеждой, что ближайшие сезоны мы сможем подравняться и навязывать конкурентоспособную борьбу.

Арсений Снацкий, капитан сборной Беларуси по футболу:

Сборная России конечно сильная – с ними была самая тяжелая игра. Все команды хороши. Мы старались, играли – немного не получилось, но есть над чем работать. В любом случае это наш опыт.

Турнир такого плана прошел в Беларуси впервые в мае 2013 года. Сейчас участие в нем принимают все 55 национальных ассоциаций УЕФА. Старт призван воодушевлять парней на новые свершения и выявлять будущих звезд. Возможно, через несколько лет участники кубка развития пополнят ряды национальных сборных и будут играть в топ-клубах континента.