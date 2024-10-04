«Слуцк» обыграл «Динамо» в 24-м туре ЧБ по футболу

«Сахарные», резво начав второй круг, теперь забуксовали. До этой встречи у них были три кряду ничьи. Поэтому гости отправлялись в город над Бугом с решимостью максимально пополнить копилку очков. У хозяев была своя мотивация. И порадовать родных болельщиков, и догнать идущее третьим «Торпедо». Перевесило желание «Слуцка». Творцом победы стал Кирилл Цепенков. У него дубль. Финальный счет – 2:1.