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«Слуцк» обыграл «Динамо» в 24-м туре ЧБ по футболу

04 октября 2024 20:34
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Матчем между брестским «Динамо» и «Слуцком» открылась соревновательная программа 24 тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Слуцк» обыграл «Динамо» в 24-м туре ЧБ по футболу-1

«Сахарные», резво начав второй круг, теперь забуксовали. До этой встречи у них были три кряду ничьи. Поэтому гости отправлялись в город над Бугом с решимостью максимально пополнить копилку очков. У хозяев была своя мотивация. И порадовать родных болельщиков, и догнать идущее третьим «Торпедо». Перевесило желание «Слуцка». Творцом победы стал Кирилл Цепенков. У него дубль. Финальный счет – 2:1.

# Футбол Беларуси

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